В Ростовской области воплотили в жизнь более 600 «бережливых» проектов

Более 600 «бережливых» инициатив реализовано в Ростовской области с момента запуска в 2019 году проекта «Эффективный регион». Об этом во время заседания координационного комитета «Клуба бережливых губернаторов» заявил первый замглавы Ростовской области Александр Скрябин, слова которого проводятся на сайте регионального правительства.

Александр Скрябин отметил, что с 2019 года при сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом» из нескольких пилотных проектов «Эффективный регион» распространился на всю область.

По его словам, сегодня в проект вовлечены 29 органов власти, 55 муниципалитетов и два структурных подразделения правительства области.

Скрябин добавил, что для тиражирования лучших практик в таких сферах как государственное и муниципальное управление, здравоохранение, образование, социальная поддержка, поддержка субъектов МСП в регионе создано 18 «отраслевых обучающих площадок», которые являются по своей сути «бережливыми центрами компетенций».

«Их задача — повышение качества услуг для населения и бизнеса, а также повышение производительности труда в госуправлении, — уточнил он.

Также первый замглавы региона сообщил, что в области разработана система по доведению до статуса образца регионального уровня донских учреждений.

«Сегодня до статуса образца федерального уровня доведено четыре организации. восемь организаций доведены до статуса регионального и одна организация — местного уровня», — констатировал он.

Кроме того, Скрябин рассказал, что в регионе созданы база лучших региональных практик и решений и система пакетного тиражирования готовых проектов-образцов при консультативной поддержке методологов Регионального центра компетенций (РЦК) и минэкономразвития.

На сегодняшний день только при поддержке экспертов минэкономразвития и РЦК тиражировано 160 проектов, 60 из них — в этом году, сказал Скрябин.

«Данная система успешно зарекомендовала себя и была отмечена экспертами ГК «Росатом» как лучшая практика», — резюмировал первый замглавы Ростовской области.

Заседание координационного комитета «Клуба бережливых губернаторов» прошло в правительстве Воронежской области. Представители более 30 субъектов России поделились опытом внедрения инструментов проекта «Эффективный регион» — системы повышения производительности труда с помощью производственной системы госкорпорации «Росатом».

В проекте «Эффективный регион» участвуют 33 субъекта РФ.