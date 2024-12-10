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В офисах Сбера можно будет получить заверенные справки с Госуслуг

В Сбере можно будет получить выписку из ЕГРН и другие справки

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Россияне смогут получать в офисах Сбера заверенные справки с Госуслуг. Эта возможность появилась благодаря сотрудничеству банка с Минцифры, сообщили в пресс-службе компании.

Для выдачи доступны такие документы, как выписка из ЕГРН, которая нужна для подтверждения права собственности при сделках с недвижимостью или при регистрации по месту жительства, а также выписки о праве на социальные услуги, из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и другие справки из МВД, ФНС, Социального фонда и Росреестра.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заказать документ на портале Госуслуг или в приложении, дождаться информации о готовности справки, прийти в любой офис Сбера и сообщить сотруднику присвоенный документу номер.

В офисе справку распечатают и поставят на него печать банка — бумага будет иметь такую же юридическую силу, как и исходный электронный документ либо его аналог, выданный в МФЦ или соответствующем ведомстве.

Подлинность справки подтверждается подписью и печатью сотрудника банка, документ можно использовать по месту требования.

Напомним, в апреле Сбер предоставил возможность получить в офисах государственные справки, доступные клиентам в СберБанк Онлайн.

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