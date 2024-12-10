Бизнес-форум в Дубае собрал рекордное количество участников

Состоявшаяся в Дубае 2–3 декабря конференция «Мегакампус» собрала бизнесменов из 75 стран мира и вошла в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее мероприятие для предпринимателей. Об этом сообщили организаторы события.

Мероприятие прошло в самом крупном многофункциональном крытом комплексе на Ближнем Востоке — Coca-Cola Arena, вмещающем до 13 тыс. человек.

В форуме приняли участие кинорежиссер Люк Бессон, бизнесвумен Ренди Цукерберг, видеоблогер Кейси Нейстат, ученый, доктор философии, математик, автор теории «черного лебедя» и бестселлеров «Черный лебедь» и «Рискуя собственной шкурой» Насим Талеб, предприниматель, виноградарь, писатель, создатель Veefriends Гари Вайнерчук, эксперт по лидерству, мотивации и развитию личности Робин Шарма, предприниматель Оскар Хартманн, инвестор Михаил Гребенюк и другие.

Команда форума смогла поставить новый мировой рекорд: в зрительном зале одновременно находилось 5206 человек (при минимальном требовании в 5000).

Таким образом, «Мегакампус» стал главной лекционной площадкой в мире.

Кроме того, во время работы форума было анонсировано и начало свою работу международное предпринимательское комьюнити.

Инициатор форума — основатель образовательной платформы MegaCampus Григорий Аветов отметил, что на мероприятии собралась вся интеллектуальная элита мира.

«Мы смогли создать уникальный проект — это главный саммит в мире про человека. В такое непростое время нам удалось создать площадку, которая объединила тысячи людей со всего мира. Людей, которые посвятили два дня тому, чтобы сделать свою жизнь и жизнь своего окружения лучше. Для нас особенно приятно, что наша бизнес конференция вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире», — заявил он.