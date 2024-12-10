Жюри конкурса «Сто лучших товаров России» отметило десять продуктов «Башнефти»

Десять продуктов, которые производят предприятия компании «Башнефть» (входит в «Роснефть») победили в 27-м Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России-2024». Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Так, почетного диплома «Золотая сотня», который присваивается лучшим товарам, был удостоен полиэтилен для кабельной промышленности производства предприятия «Уфаоргсинтез». От продуктов других марок он отличается добавлением стабилизаторов, которые позволяют использовать его для изоляции проводов и кабелей.

Лауреатом конкурса также стал изопропилбензол технический. Он применяется в качестве добавки к моторным топливам для повышения октанового числа, в органическом синтезе для получения ацетона и фенола и в качестве растворителя.

Среди дипломантов конкурса также нефтепродукты «Уфаоргсинтеза»: фракция бутилен-бутадиеновая, газ топливный и высокооктановый компонент автомобильных бензинов, который повышает эксплуатационные качества топлива.

Также жюри отметило высокое качество серы технической газовой производства «Башнефть-Уфанефтехима», реактивного топлива «Башнефть-Новойла», зимнего дизельного топлива, мазута топочного и фракции бутан-бутиленовой «Башнефть-УНПЗ».

Одним из видов оригинальной продукции, выпускаемой на «Башнефть-Уфанефтехиме», является сера техническая газовая комовая. Она имеет широкий диапазон использования в химической, сельскохозяйственной, медицинской, пищевой, бумажной, резиновой промышленности, применятся при производстве удобрений, спичек и пороха, красителей.

Эти продукты могут наносить знак «Сто лучших товаров России» на паспорта качества в течение двух лет.

Жюри оценивало продукты на соответствие стандартам, требованиям безопасности, учитывались отзывы потребителей, объемы реализации и другие факторы.

Также на конкурсе «Сто лучших товаров России» почетные знаки «За достижения в области качества» и «Отличник качества» получили три работника «Башнефти».