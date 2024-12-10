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Суд арестовал имущество завода «Сибсельмаш»

Суд в Новосибирске арестовал имущество крупнейшего завода «Сибсельмаш»

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Depositphotos

Бывшее движимое и недвижимое имущество обанкроченного предприятия «Сибсельмаш» в Новосибирске арестовано по иску прокуратуры с просьбой обратить активы в государственную собственность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражного суда.

Отмечается, что заявление прокуратуры удовлетворено частично, наложен арест на движимое имущество, а также объекты недвижимости и земельные участки компании. Участки расположены на территории предприятия, а к движимому имуществу относятся краны, счетчики, машины и т.д.

Помимо прочего, прокуратура просила суд признать недействительными все договоры купли-продажи имущества. Заседание по делу назначено на 22 января 2025 года.

В 2020 году завод был продан в рамках процедуры банкротства на торгах за 505 млн рублей столичной компании «Меркас». Позже имущество было частично распродано другим организациям, однако сделка была оспорена в суде. В минувшем году арбитражный суд признал сделку незаконной и постановил обратить проданные активы в госсобственность.

«Сибсельмаш» создан в 1929 году для производства агропромышленного оборудования, позднее приобрел статус оборонного, в том числе выпускал снаряды в период Великой Отечественной войны, затем вернулся к созданию сельскохозяйственной техники.

Ранее стало известно о просьбе «Ростеха» передать ему акции станкостроительного завода.

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