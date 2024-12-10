Создатель Индекса Мишек сообщил о подорожании моркови и курицы

С 28 ноября по 7 декабря так называемый Индекс Мишек вырос на 1,7% после снижения на 4,2% неделей ранее. Об этом «Газете.Ru» рассказал его создатель — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«По состоянию на 7 декабря 2024 года за неделю Индекс Мишек вырос на 1,7% после его снижения на 4,2% неделю назад. Выросли цены на морковь (+16%) и куриные тушки (+11,8%). Снизились цены на сливочное масло 72,5% жирности «Домик в деревне» (-4,5%)», — отметил экономист.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название индекса), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

В ноябре 2024 года Индекс Мишек вырос на 2,4% к аналогичному месяцу 2023-го. За год подорожали сливочное масло, черный чай, подсолнечное масло, апельсиновый сок J7, бананы, белый хлеб, сельдь «Матиас», молоко.

Ранее создатель Индекса Мишек сообщил о снижении цен на курицу.