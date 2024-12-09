Сбер запустил предварительную запись в офис для корпоративных клиентов

Представители бизнеса и предприниматели, являющиеся корпоративными клиентами Сбера, получили возможность спланировать визит в офис банка. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что заранее записаться в удобный офис на определенное время корпоративные клиенты могут в приложении СберБанк Онлайн.

На текущий момент эта услуга предоставляется более чем в 5 тыс. отделений Сбера в крупных городах и небольших населенных пунктах страны. В банке уточнили, что предварительной записью уже пользуются десятки тысяч розничных клиентов.

«В офисах Сбера корпоративные клиенты могут получить более 100 видов услуг. Среди них и те, которые по законодательству требуют обязательной очной идентификации со стороны банка», — говорится в сообщении.

Как рассказали в Сбере, в офисе можно зарегистрировать бизнес, открыть счет, снять наличные с бизнес-карты свыше лимита, провести операции с векселями, а также провести другие операции.