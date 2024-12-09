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Депутат назвал средний курс доллара в 2025 году

Депутат Никитин: средний курс доллара в 2025 году составит 95 рублей

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Shutterstock

Средний курс доллара в 2025 году составит около 95 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.

«В текущей ситуации ожидаем курс в интервале 100-110 рублей до конца февраля. Ситуация может измениться в случае дополнительных внешних факторов, причем в обе стороны. На протяжении всего 2025 года курс, скорее всего, в среднем будет составлять около 95 рублей. Курс сегодня подвержен сильным колебаниям. Заработать на продаже долларов в декабре еще возможно при условии, что вы приобрели валюту еще в летний период по цене 82-85 рублей», — отметил депутат.

По его словам, решение вопроса о хранении или обмене валюты в декабре зависит от целей и прогнозов человека: если доллары нужны для поездки или других расходов в ближайшее время, то имеет смысл их хранить.

«На собственном примере скажу, что свободные финансы в валюте не храню. Более эффективным считаю вложения средств в развитие отечественного бизнеса», — отметил депутат.

Две недели назад курс доллара поднимался выше 114 рублей. На закрытии торгов Мосбиржи 6 декабря курс американской валюты составил 103,38 рубля. С 2014 по 2024 год рубль подешевел к доллару в 3,5 раза.

Ранее экономист Алексей Кричевский рассказал, когда доллар будет стоить от 200 рублей.

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