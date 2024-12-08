Европу встревожила внезапная выходка фон дер Ляйен

Недавно заключенное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен торговое соглашение с Южной Америкой может расколоть Европу. Об этом пишет британский таблоид Daily Express.

«Сделка, которая разрабатывалась 25 лет <…>, вызывает возражения со стороны Франции», — говорится в статье.

В публикации пояснили, что французские внутренние рынки мяса птицы и говядины будут подорваны дешевыми поставками из Южной Америки. В отличие от Парижа, в Берлине, напротив, полностью поддерживают данное соглашение, так как германские экономисты считают, что это позитивно отразится на экспорте.

До этого глава Еврокомиссии сообщила, что в Уругвае Монтевидео заключила политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки.

Накануне стало известно, что свыше тысячи граждан стран Евросоюза присоединились к иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу возможных нарушений с вакцинами против COVID-19.

Ранее прокуратура ЕС сорвала суд по обвинению фон дер Ляйен в коррупции.