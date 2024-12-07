Сечин назвал Европу основной жертвой санкций

Экономика Европы больше всех пострадала от санкций, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Экономика Европы утратила основу конкурентоспособности. Только за последние 2 года промышленное производство сократилось на 5%», — сказал он.

Сечин добавил, что 40% мировой ресурсной базы углеводородов было затронуто из-за санкций Запада.

«Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа», — отметил он.

Сечин добавил, что Брекзит был синхронизирован с действиями США.

«Как в библейской истории, хочется задать вопрос: «Когда Ной построил свой ковчег?». Ответ простой: «До потопа». Именно так поступила Великобритания, которая своевременно отгребла в сторону от уходящей под воду Европы», — сказал Сечин.

Напомним, с 7 по 8 декабря в столице Катара проходит XXII Дохийский форум.