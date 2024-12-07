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Глава «Роснефти» заявил о ключевой роли нефти и газа в сохранении мирового энергобаланса

Игорь Сечин: 750 млн человек в мире не имеют доступа к электричеству

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Shutterstock

Роль ископаемого топлива в сохранении мирового энергобаланса становится стратегической, так как возобновляемые источники энергии не могут удовлетворить растущую потребность, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Он отметил, что волатильность на энергетическом рынке стала вызовом для мировой энергетики.

«Напомню, 750 млн жителей земли до сих пор не имеют доступа к электричеству», — сказал он.

По словам Сечина, если начать добывать в два раза больше нефти, то получится повысить уровень жизни в развивающихся странах до половины уровня «золотого миллиарда».

Напомним, с 7 по 8 декабря в столице Катара проходит XXII Дохийский форум.

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