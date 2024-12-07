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Молодым предпринимателям предложили более 100 млн рублей на «Битве стартапов»

Александр Ведяхин: сезон «Битвы стартапов» в 2024 году необычный

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Пресс-служба Сбера

Инвесторы предложили 5 стартап-командам, прошедшим в финал шоу «Битва стартапов», более 100 млн рублей инвестиций, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, за 4 года существования молодежных акселераторов Сбера всего в них приняли участие более 200 тыс. человек.

«Они создали 3,5 тыс. новых бизнес-проектов. Этот сезон необычный, потому что предприниматели объединились с цифровыми инженерами «Школы 21», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что финалисты прошли большой путь, а затем получили беспрецедентную сумму инвестиций.

В рамках шоу команды-участницы выполняли различные задания от экспертов и ИИ-сервиса GigaChat.

Напомним, в шоу «Битва стартапов» приняли участие школьники и студенты, которые развивают свои технологические стартапы в молодежных акселераторах, а также цифровые инженеры из «Школы 21». Они объединились в команды, чтобы посмотреть на свои бизнес-проекты с разных сторон и усилить их.

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