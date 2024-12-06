В Москве прошла Альфа-Конфа для предпринимателей

Альфа-Банк провел в Москве мероприятие для предпринимателей Альфа- Конфа, на котором собралось более 5 тыс. представителей бизнеса. За год Альфа-Банк организовал порядка 50 подобных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Главная тема состоявшейся в Москве Альфа-Конфы и тех, что пройдут в 2025 году — ценности бизнеса.

Участники Альфа-Конфы со всей России в неформальной обстановке познакомились с единомышленниками, обменялись информацией, послушали выступления топ-менеджеров банка и других спикерами.

Предприниматели узнали, как продюсировать себя и свой бизнес, создавать продающий креатив, строить маркетинг на смыслах, что такое лидерство завтрашнего дня.

Специальным музыкальным гостем стал Леонид Агутин.

Также на мероприятии выступили Ксения Собчак, Артемий Лебедев, Роман Тарасенко, Алексей Ситников и Олег Пароев.

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин напомнил, что компания запустила Альфа-Конфу в прошлом году. С момента запуска проекта в разных городах России прошло более 60 мероприятий для предпринимателей.

«Мы говорили про мышление предпринимателя, рассматривали разные взгляды на бизнес и помогали найти точки опоры. Нам также важно, каких ценностей придерживаются предприниматели, мы разделяем их и поддерживаем со стороны банка. Поэтому в будущем году ключевая тема — ценности бизнеса», — рассказал Денис Осин.

Он добавил, что на Альфа-Конфе нет никаких скучных лекций и формальностей.

«Мы предлагаем предпринимателям вдохновиться выступлениями и найти свою идеальную комбинацию важных смыслов», — сказал Осин.