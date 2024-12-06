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Кредитный портфель девелоперов жилья Сбера превысил 5,4 триллиона рублей

Топ-менеджер Сбера Ведяхин: сектор недвижимости проходит этап трансформации

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбер нарастил кредитный портфель девелоперов жилья, и сегодня он составляет более 5,4 трлн рублей, заявил на Дне инвестора первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Топ-менеджер отметил, что Сбер нарастил глубокую экспертизу в области жилой недвижимости, доля банка составляет более 50%. Это позволило сформировать качественный портфель с высокой долей покрытия эскроу-счетами.

Важнейшей задачей на сегодняшний день Ведяхин назвал адаптацию рынка к сокращению ипотечных госпрограмм на фоне высокой ключевой ставки.

Он напомнил, что механизм эскроу позволяет снижать риск невыполнения обязательств по строительству, распределив его между клиентами, банком и застройщиками.

Обеспечение на эскроу в финансировании жилой недвижимости составляет более 80%, этого достаточно для обслуживания денежных потоков по проектам в реализации, отметил Ведяхин.

Также первый зампред правления Сбербанка рассказал, что при участии компании по всей России строится более 65 млн кв. м жилья. Это значит, что более 1 млн российских семей скоро обретут свой новый дом.

«Сейчас сектор недвижимости проходит этап серьезной трансформации после завершения части льготных ипотечных программ. Мы сегодня имеем качественный портфель с высоким уровнем покрытия счетам эксроу. Большинство проектов в нашем портфеле находятся в стадии завершения инвестиционного цикла. При этом мы понимаем, что сроки реализации проектов будут удлиняться как мера по снижению потребности в капитале», — заявил Ведяхин.

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