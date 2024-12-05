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Глава «Роснефти» заявил о неконтролируемом госдолге США

Игорь Сечин: рыночные механизмы не помогут США погасить госдолг

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Максим Блинов/РИА Новости

Рост госдолга США приобрел настолько неконтролируемый характер, что его нельзя сократить с помощью рыночных механизмов, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках XVII Венского Евразийского экономического форума.

Сечин отметил, что стоимость финансовых активов США уже в 6 раз превысила стоимость активов реальной экономики.

«Только с марта 2020 года долг федерального бюджета США вырос больше, чем за предыдущие 200 лет», — сказал он.

Глава «Роснефти» добавил, что каждые 100 дней госдолг США увеличивается на $1 трлн.

«Сумма процентных платежей по госдолгу удваивается каждые 5 лет. Она уже превысила расходы на оборону и здравоохранение», — сказал он.

Сечин отметил, что новая администрация США будет пытаться сократить дефицит бюджета с 6,3% ВВП до 3%.

«Для этого необходимо сокращение госдолга, которого, по всей видимости, уже невозможно достичь с помощью рыночных механизмов», — сказал глава «Роснефти».

Напомним, XVII Веронский Евразийский экономический форум проходит с 5 по 6 декабря в Рас-Эль-Хайме, ОАЭ.

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