Глава «Роснефти» заявил о потере долларом статуса международного платежного средства

США больше не являются лидером в мировой торговле, а доллар постепенно теряет позиции в качестве международного платежного средства, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках XVII Венского Евразийского экономического форума.

По мнению Сечина, на это во многом повлияли санкции со стороны США.

«Администрация США принимает односторонние меры, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации», — сказал он.

Сечин отметил, что летом 2024 года закончилось действие 50-летнего соглашения о расчетах за саудовскую нефть в долларах, но «оно работает и применяется».

По мнению главы «Роснефти», США и Саудовская Аравия продолжат обсуждать этот вопрос.

Также Сечин выразил надежду, что правительство США поймет все минусы своей санкционной политики и примет разумное решение.

Напомним, XVII Веронский Евразийский экономический форум проходит с 5 по 6 декабря в Рас-Эль-Хайме, ОАЭ.