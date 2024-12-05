Сечин назвал программу энергоперехода барьером для большинства населения Земли

Программа энергоперехода является мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках XVII Венского Евразийского экономического форума.

Он отметил, что некоторые государства не прочь заработать на энергопереходе.

«Недавно издание Foreign Affairs, один из основных рупоров внешней политики США, предложило объединить борьбу с изменением климата с продвижением американских экономических интересов», — сказал он.

По словам Сечина, план Маршалла после Второй мировой войны помог США завоевать внешние рынки и укрепил влияние штатов в Западной Европе.

«Новый план Маршалла предполагает, что для восстановления глобального лидерства и обретения технологического суверенитета США следует обязать развивающиеся страны закупать американские технологии в обмен на финансовую помощь», — отметил глава «Роснефти».

Сечин подчеркнул, что автор «нового план Маршалла», бывший директор Национального экономического совета США Брайан Диз, является выходцем из корпорации BlackRock, которая стремится как можно больше заработать на «зеленых» проектах.

Напомним, XVII Веронский Евразийский экономический форум проходит с 5 по 6 декабря в Рас-Эль-Хайме, ОАЭ.