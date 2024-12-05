Сечин заявил об утрате США лидерства в технологическом секторе мировой экономики

Соединенные Штаты Америки не смогут остановить развитие Китая, где уже сегодня расположено свыше 70% мировых мощностей по изготовлению оборудования альтернативной энергетики. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида» на XVII Веронском евразийском экономическом форуме в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

Глава компании отметил, что США теряют первенство в технологическом секторе мировой экономики и утратили способность производить сложные инженерные продукты.

Он подчеркнул, что за более чем 6 лет с момента ввода торговых ограничений в США снизились объемы промышленного производства, сократилась доля занятой в промышленности рабочей силы и вырос торговый дефицит.

Сечин уточнил, что в первой десятке крупнейших американских компаний по рыночной капитализации только Tesla на данный момент имеет собственное производство в США, а такие титаны промышленности, как Boeing и Intel находятся в глубочайшем кризисе — их рыночная стоимость за 5 лет сократилась вдвое.

«Причина проста: поставив во главу угла цель улучшения финансовых результатов за счет сокращения инвестиций в новые разработки, компании прекратили быть высокотехнологичными и потеряли доверие инвесторов», — сказал Игорь Сечин.

Он напомнил, что американские власти пытались спасти ситуацию законами о снижении инфляции и о чипах и науке.

«Однако, как принято в таких случаях говорить, поезд уже ушел! Согласно расследованию Financial Times, за первый год работы Закона о снижении инфляции 40% объявленных проектов были приостановлены или отменены», — заявил глава «Роснефти».