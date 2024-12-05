Стали известны зарплаты сотрудников российских банков

Ключевым сотрудникам трех крупнейших российских банков и работникам на таких же позициях в других крупных кредитных организациях страны платят одинаковую зарплату — медианная зарплата составляет 250 тыс. руб. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследования аналитиков профессиональной соцсети EMCR и компании SF Education.

По данным этих компаний, медианная зарплата после вычета налогов у ключевых сотрудников крупных российских банков составляет 250 тыс. руб., а медианный годовой бонус состоит из шести месячных зарплат.

У ключевых сотрудников других крупных банков, а также работников российских «дочек» иностранных банков такая же медианная зарплата. Разница лишь в том, что годовой бонус у сотрудников этих организаций составляет три месячные зарплаты, а не шесть.

Медианная зарплата – это буквально середина в списке всех показателей по зарплате. Не путать со средней зарплатой, которая является средним арифметическим.

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