Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны зарплаты сотрудников российских банков

EMCR: ключевые сотрудники российских банков зарабатывают 250 тыс. рублей

close
Depositphotos

Ключевым сотрудникам трех крупнейших российских банков и работникам на таких же позициях в других крупных кредитных организациях страны платят одинаковую зарплату — медианная зарплата составляет 250 тыс. руб. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследования аналитиков профессиональной соцсети EMCR и компании SF Education.

По данным этих компаний, медианная зарплата после вычета налогов у ключевых сотрудников крупных российских банков составляет 250 тыс. руб., а медианный годовой бонус состоит из шести месячных зарплат.

У ключевых сотрудников других крупных банков, а также работников российских «дочек» иностранных банков такая же медианная зарплата. Разница лишь в том, что годовой бонус у сотрудников этих организаций составляет три месячные зарплаты, а не шесть.

Медианная зарплата – это буквально середина в списке всех показателей по зарплате. Не путать со средней зарплатой, которая является средним арифметическим.

В четверг результаты опроса сервиса hh.ru показали, что почти четверть (24%) опрошенных россиян получат новогоднюю премию по результатам работы в этом году.

Ранее россиянам объяснили, как юридически можно потребовать поднять зарплату.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами