Глава «Роснефти» заявил о необходимости сокращения выбросов при производстве электромобилей

Уровень выбросов при производстве электромобилей до 50% выше, чем при производстве автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках XVII Венского Евразийского экономического форума.

Он отметил, что для достижения углеродных целей Парижского соглашения нужно уменьшить выбросы при производстве электромобилей на 81% к 2032 году.

«Использование электромобилей в странах, энергосистемы которых в значительной степени зависят от ископаемого топлива, дает экономию выбросов только при очень высоком пробеге электромобиля», — сказал он.

Сечин добавил, что производители новых моделей электромобилей должны учитывать величину пробега для достижения уровня выбросов.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что к 2050 году потребуется увеличить мировой парк электромобилей более чем в 30 раз – с 30 млн до 1 млрд.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что к 2050 году потребуется увеличить мировой парк электромобилей более чем в 30 раз – с 30 млн до 1 млрд. Напомним, XVII Веронский Евразийский экономический форум проходит с 5 по 6 декабря в Рас-Эль-Хайме, ОАЭ.