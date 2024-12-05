Призывы отказаться от ископаемого топлива назвали необоснованными

Призывы отказаться от ископаемого топлива, опираясь на влияние антропогенного фактора на климат, необоснованы, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках XVII Венского Евразийского экономического форума.

Сечин отметил, что лауреат Нобелевской премии Джон Клаузер недавно объяснил, что сила действия естественных механизмов терморегуляции Земли благодаря облакам в разы превосходит оценку сторонников антропогенной теории изменения климата.

«Средний вклад антропогенного воздействия на климат составляет 1/10 часть от влияния естественных механизмов терморегуляции Земли», — сказал он.

Сечин добавил, что увеличение содержания углекислого газа в атмосфере может являться причиной повышения средней температуры только на 0,15 градусов по Цельсию.

Напомним, XVII Веронский Евразийский экономический форум проходит с 5 по 6 декабря в Рас-Эль-Хайме, ОАЭ.