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Сечин рассказал о провалах «зеленых» проектов на Западе

Сечин: энтузиазм Запада в отношении зеленой энергии почти сошел на нет

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Юнигрин Энерджи

Энтузиазм западных стран в отношении возобновляемой или так называемой «зеленой» энергии сошел почти на нет за последние три года. Такое мнение выразил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме.

По словам Сечина, крупнейшие западные нефтяные компании начали останавливать свои проекты по производству альтернативного топлива.

«В реальной жизни бизнес голосует деньгами, а «зеленый» доллар бежит от «зеленой» повестки, как от огня», — сказал глава российской энергокомпании.

Как отметил Сечин, биржевые ценные бумаги компаний по производству «чистого» топлива подешевели в несколько раз а последние два года.

В четверг глава «Роснефти» заявил, что на долю ископаемого топлива приходится более 80% всей потребляемой первичной энергии, на нем базируется современная энергетическая система. Предприниматель отметил, что за счет ископаемого топлива глобальная энергетическая система стала основой современной жизни.

Ранее глава «Роснефти» назвал стоимость всех российских полезных ископаемых.

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