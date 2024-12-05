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Мировую энергетику назвали одним из инструментов гибридной войны США

Глава «Роснефти» Сечин: США создают особые условия для своей экономики за счет других

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Kathy Willens/AP

США, являясь мировым гегемоном, создают особые условия для своей экономики за счет других участников рынка, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках XVII Венского Евразийского экономического форума.

Он отметил, что эта гибридная война США уже началась в различных сферах.

«К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны», — сказал он.

По словам Сечина, последствия политики США видны не только в Европе, но и в развивающихся странах.

«США сознательно создают и обостряют конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, Украине и других территориях», — сказал он.

Сечин подчеркнул, что в мире снижается доминирование США и их влияние на политические процессы.

Напомним, XVII Веронский Евразийский экономический форум проходит с 5 по 6 декабря в Рас-Эль-Хайме, ОАЭ.

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