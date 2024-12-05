Мировую энергетику назвали одним из инструментов гибридной войны США

США, являясь мировым гегемоном, создают особые условия для своей экономики за счет других участников рынка, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках XVII Венского Евразийского экономического форума.

Он отметил, что эта гибридная война США уже началась в различных сферах.

«К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны», — сказал он.

По словам Сечина, последствия политики США видны не только в Европе, но и в развивающихся странах.

«США сознательно создают и обостряют конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, Украине и других территориях», — сказал он.

Сечин подчеркнул, что в мире снижается доминирование США и их влияние на политические процессы.

Напомним, XVII Веронский Евразийский экономический форум проходит с 5 по 6 декабря в Рас-Эль-Хайме, ОАЭ.