Игорь Сечин открыл работу специальной сессии на Веронском Евразийском экономическом форуме

Город Рас-Эль-Хайма в ОАЭ является одним из древнейших центров не только Евразии, но и всего человечества, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках открытия специальной сессии на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме.

Также Сечин представил доклад «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида».

В специальной сессии примут участие министр промышленности и высоких технологий Объединенных Арабских Эмиратов и глава компании Adnoc, доктор Султан аль-Джабер, министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Марри, президент Socar Ровшан Наджаф и другие.

Модератором сессии выступит академик Российской академии наук и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин и ведущий эксперт-аналитик итальянского телеканала «RAI» Алессандро Кассиери.