СМИ рассказали, почему Молдавии придется погасить задолженность перед «Газпромом»

Молдавским властям придется погасить задолженность перед «Газпромом», чтобы не остаться без газа, пишет РИА Новости.

По информации агентства, Кишинев является давним должником «Газпрома», но долг погашать не спешит. Молдавия должна российской корпорации $709 млн. Как отметил вице-председатель правления компании-монополиста «Молдовагаз» Вадим Чебан, Молдавии придется просить помощи у Еврокомиссии, если «Киев перекроет вентиль». В таком случае без топлива могут остаться и ЕС, и Молдавия, и Приднестровье.

«Пока в Кишиневе заняли дуалистичную позицию: гасить задолженность не намерены, ссылаясь на «независимый аудит», а транзит через Суджу предлагают заменить на Трансбалканский коридор. Прав без обязательств не бывает — даже в обновленных реалиях мирового рынка», — поделился член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.

Таким образом, долг Кишиневу погашать придется, в противном случае Молдавия может остаться без российского газа.

До этого депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер в обвинила президента Майю Санду в росте тарифа на газ и подорожании других коммунальных услуг.

Ранее Украина решила не продлевать контракт с «Газпромом».