Клиенты Т-Банка смогут защищать близких от мошенников

Т-Банк запустил сервис «Защита близких» для дополнительной проверки подозрительных операций за близких, сообщили в банке.

Теперь можно стать доверенным лицом другого клиента банка, получая возможность проверять переводы на незнакомые реквизиты, кредиты и досрочное закрытие вкладов.

В банке ожидают, что сервис поможет предотвращать более 1,5 млрд рублей потерь ежегодно.

Как известно, в большинстве случаев мошенники убеждают жертв, что необходимо не только перевести деньги на мошеннический счет или карту, но и взять кредит или вывести деньги со своих вкладов, чтобы положить их на «безопасный счет».

Новый сервис Т-Банка определяет подпадающие под рисковые условия операции и отправляет их на дополнительную проверку доверенному лицу.

Как отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, новый сервис будет особенно актуален для людей старшего поколения, так как они более уязвимы перед постоянно меняющимися методами мошенников. Также сервис может быть особенно полезен подросткам, которых могут обмануть с псевдоработой.

«Я считаю, что нужно активно использовать доверенность, которая подтвердит финансовые операции. Важны инициативы, где у доверенного лица есть информация о транзакциях, и он может остановить подозрительные операции, отговорить», — рассказал он.

По мнению независимого аналитика, автора Теlegram-канала «Инвестируй, или проиграешь» Юрия Козлова, Т-Банк продолжает предвосхищать рыночные тенденции.

«Меня не удивляет, что банк внедрил такой сервис еще до принятия соответствующего закона. Я полностью поддерживаю эту инициативу, так как она поможет предотвратить множество попыток мошенничества против клиентов банка», — сказал он.