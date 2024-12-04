Ангарскую НХК наградили за проект экологически чистой основы для буровых растворов

Ангарская нефтехимическая компания (входит в комплекс «Роснефти») стала лауреатом IV Всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология» за внедрение в производство экологически чистой основы для буровых растворов, сообщает пресс-служба компании.

Награду вручили в номинации «Лучший перспективный проект и разработка».

В «Роснефти» отметили, что буровые растворы Ангарской НХК Rosneft Drilltec B2лч имеют улучшенные экологические характеристики за счет маловязкой углеводородной основы.

Также содержание углеводородов и серы в растворе снижено до 0,8% и до 2ppm соответственно.

Эксперты конкурса отметили, что раствор безопасен для флоры и фауны.

Напомним, Ангарская НХК инвестирует средства в крупные проекты с целью снижения воздействия на атмосферный воздух, повышения качества очистки сточных вод и уменьшения образования отходов производства.