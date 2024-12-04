Эксперт назвал период, когда в России снизятся темпы роста цен

В январе-феврале 2025 года в России можно будет наблюдать снижение деловой активности и, вероятно, снижение темпов роста цен. Такой прогноз в интервью РИАМО дал руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых. При этом, по его словам, Центробанк РФ вряд ли будет опираться на эти результаты, поскольку ключевую роль здесь играет сезонность. Регулятор, скорее всего, займет выжидательную позицию, считает эксперт.

«Так что с учетом временного лага весной 2025 года уже можно будет делать предварительные выводы о степени влияния жесткой денежно-кредитной политики на рост цен и на бизнес-активность», — сказал Соловых.

Он добавил, что при жесткой денежно-кредитной политике российская экономика будет охлаждаться, но неравномерно.

4 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «тормозной путь» возвращения инфляции к цели в 4% займет весь 2025 год и захватит даже некоторую часть 2026 года. Также председатель ЦБ назвала нецелесообразным отодвигание цели по снижению роста цен на более поздний срок.

При этом она выразила уверенность, что потенциал экономики России будет расти и в 2025 году.

Ранее Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ в декабре.