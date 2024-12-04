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В ВТБ рассказали, что будет с рынком ипотеки в 2025 году

В ВТБ спрогнозировали, что в 2025 году рынок ипотеки «сожмется» минимум на 20%

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Рынок ипотеки сократится минимум на 20% по сравнению с показателями нынешнего года, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Горшков объяснил прогноз тем, что по мнению аналитиков кредитной организации, в 2025 году на фоне исторически высоких рыночных ставок и изменений условий госпрограмм спрос на ипотеку продолжит падать. В итоге в банке ожидают, что итоговые выдачи ссуды на покупку квартиры составят около 4 трлн руб.

Как ожидают аналитики ВТБ, по итогам 2024 года объем выдачи ипотечных кредитов в России окажется на уровне 5 трлн руб. Этот показатель, по прогнозам, будет на 35% ниже по сравнению с итогами 2023 года. Как подчеркнул Горшков, ожидается, что основной объем продаж придется на «семейную» ипотеку. Выдача таких ссуд, согласно ожиданиям кредитной организации, займет более 40% в структуре банковских выдач.

На этом же форуме старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер заявил, что выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам превысят рекордные 7 трлн руб. в текущем году.

Ранее в России допустили резкое падение покупок некоторых типов квартир в 2025 году.

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