Альфа-Банк награжден за расширение сферы применения MLM-модели

Проект Альфа-Банка «Свой в Альфе» признан лучшим в номинации «Старт года: за расширение сферы применения MLM-модели» по версии организаторов российского делового форума MultiLevel Network 2024, посвященного MLM-бизнесу. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Компания запустила проект «Свой в Альфе» летом прошлого года.

MLM-канал, задача которого — обучать людей финансовой цифровой грамотности — построен по стандартам многоуровневого сетевого маркетинга.

Банк предоставил участникам сообщества возможность обмениваться и делиться полученными знаниями с другими, рассказывать, как осознанно и выгодно пользоваться банковскими сервисами, а также рекомендовать эти сервисы другим.

Заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Иван Пятков назвал этот проект гибким, масштабируемым каналом продаж, основанным на предпринимательском таланте нескольких десятков тысяч партнеров и на лучших финансовых продуктах банка.

«Такой симбиоз компетенций делает «Свой в Альфе» самым прорывным решением в модели дистрибуции розничных банковских продуктов», — заявил он.

В компании отметили, что развитие и масштабирование MLM-канала — одно из стратегических направлений банка в 2025 году. Проект уже позволил привлечь 1 млн новых клиентов и вошел в топ-3 каналов привлечения новых клиентов в Альфа-Банке.