Гендиректор Intel ушел в отставку

Генеральный директор американской корпорации Intel Пэт Гелсингер ушел в отставку. Об этом сообщается в пресс-релизе корпорации.

«Корпорация Intel сегодня объявила, что генеральный директор Пэт Гелсингер покинул компанию <...> и вышел из состава совета директоров с 1 декабря 2024 года», — отмечается в документе.

До назначения нового гендиректора компанией будут временно руководить вице-президент Дэвид Зинснер и глава Intel Products Мишель Джонстон Холтхаус.

Гелсингер пришел в Intel в 1979 году и возглавил корпорацию после 40 лет работы в ней — в 2021 году. На посту гендиректора он способствовал запуску и оживлению производственного процесса, «инвестируя в современное производство полупроводников», указано в пресс-релизе.

1 сентября Bloomberg писал, что корпорация Intel, столкнувшаяся с самыми сложными временами за свою 56-летнюю историю, обсуждает различные сценарии для преодоления текущих трудностей. Согласно источникам, компания рассматривает возможность разделения своего бизнеса по разработке продуктов и производству, а также потенциальное сворачивание некоторых проектов.

Ранее сообщалось, что Samsung и Apple хотят поделить между собой активы Intel.