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В России хотят оплачивать больничный демобилизованным

РБК: Минтруд предложил оплачивать больничный демобилизованным

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Минтруд предложил продлить срок, в течение которого вернувшегося с военной службы человека не могут уволить с работы, если он заболел, а также оплачивать больничный ветеранам. Об этом сообщило РБК со ссылкой на разработанный министерством законопроект.

Ведомство хочет внести поправки в законы об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности, о государственной гражданской службе и в Трудовой кодекс.

В пояснительной записке говорится, что цель законопроекта — материальная поддержка лиц, которые по состоянию здоровья не смогли возобновить действие трудового договора или государственную гражданскую службу после окончания военной службы. Инициатива предусматривает выплату пособия по временной нетрудоспособности, если в течение этих трех месяцев работник заболеет.

Поправки подготовлены для защиты интересов ветеранов военной операции на Украине, заявили РБК в пресс-службе министерства труда.

Согласно действующим нормам, после демобилизации у гражданина есть три месяца, чтобы отдохнуть и вернуться на работу. На этот период, как и на период самой мобилизации, действие трудового или служебного контракта приостанавливается, но не прекращается. Если такой сотрудник не вернулся на работу в течение трех месяцев, его вправе уволить.

Ранее россиянам объяснили, какие дополнительные выплаты им положены при увольнении.

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