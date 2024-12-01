Проект «Зима в Москве» откроет предпринимателям новые возможности для развития

На портале проекта «Зима в Москве» появился специальный раздел для бизнеса. Столичные предприниматели смогут бесплатно получить новые возможности для продвижения товаров, узнать, как организовывать мероприятия на площадках города или выиграть грант за лучшее праздничное оформление витрин собственных заведений. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Например, для владельцев салонов красоты, кафе, образовательных и творческих кружков, спортивных секций и магазинов, планирующих представить свои бренды, запустили проект «Заходи на огонек!»

Информацию о них могут включить в афишу мероприятий проекта «Зима в Москве», сервис »Яндекс Карты» или разместить в СМИ. Также участники проекта получат бизнес-бокс с бесплатными сервисами для развития собственного дела.

Для того, чтобы воспользоваться этими возможностями, нужно подготовить специальное предложение для посетителей зимнего столичного фестиваля — например, бесплатные мероприятия, сезонные акции, скидки на товары и услуги. Фестивальная площадка должна быть оформлена в стилистике проекта «Зима в Москве».

Также столичным бизнесменам предложили провести собственные мероприятия. С 1 декабря для предпринимателей открыли доступ к бесплатным электронным сервисам. Подходящее для организации мероприятия место в городе можно выбрать на сервисе бронирования площадок.

Желающим организовать торговлю, подойдут шале на фестивальных площадках — их можно забронировать на срок от одного дня, подав заявку.

Для презентации своих брендов и торговли с 20 декабря в центре Москвы откроют «Маркеты волшебства». Площадки расположатся на главных улицах столицы — Арбате, Никольской, Тверском бульваре и т.д. Свою продукцию представят около 500 столичных брендов.

Предприниматели, которые украсят свои заведения к праздникам в новогодней стилистике, смогут получить гранты от города и принять участие в конкурсах оформления витрин и фасадов. Общий призовой фонд составляет 700 млн рублей. Победителей определит жюри, также будет учитываться мнение москвичей. Для участия нужно успеть подать заявку до 28 декабря.

Проект «Зима в Москве» стартовал 1 декабря. Программу для москвичей и туристов подготовили усадьбы, фестивальные площадки, катки, парки и даже рынки.