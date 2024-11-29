На второй конференции Альфа-Толк обсудили основные тренды ЦФА

Цифровые финансовые активы (ЦФА) значительно влияют на финансовый рынок, занимая собственные ниши. Об этом на конференции «Альфа-Толк: Курс на масштабирование», организованной Альфа-Банком в Москве, рассказал директор по инновациям банка Денис Додон.

По его словам, в текущий момент формируется новый класс продуктов и инвесторов, которые на обычном брокерском рынке отсутствуют.

«Что есть у ЦФА и чего нет у облигаций — возможность для продвижения бренда. Это хороший инструмент для раскрутки и повышения узнаваемости. Еще один фокус ЦФА — это продажи», — сказал он.

Кроме того, Додон призвал отечественный бизнес воспринимать ЦФА не просто как инструмент долгового рынка.

«С помощью них можно синхронизировать ожидания от использования инструментов как для финансового директора, так и для маркетологов, отвечающих за дистрибуцию и продвижение бренда и продукции. Неважно, речь о квадратных метрах, одежде или кино», — сказал директор по инновациям Альфа-Банка.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие ведущие эксперты и лидеры отрасли. Участники обсудили актуальные темы в области ЦФА, их преимущества, а также вызовы, с которыми сталкиваются бизнес и инвесторы.

Модератором конференции выступил Дмитрий Аксаков (ВЭБ.РФ). Приглашенными спикерами стали эксперты рынка ЦФА, в том числе Алевтина Камелькова (Findustrial Consulting Group), Алексей Куприянов (ИБ «Синара»), Кирилл Пронин (ЦБ) и Ярослав Мурашкин (ПАО «Ростелеком»).

Кроме того, на Альфа-Толк подвели итоги 2024 года и проанализировали достижения, с которыми столкнулся рынок ЦФА. Так, эксперты отметили, что сейчас рынок ЦФА растет в четыре раза быстрее, чем ожидалось. При этом, по их мнению, в 2025 году он продолжит масштабироваться и может превысить 1 трлн рублей.

Также эксперты пришли к выводу, что крупные компании чаще всего используют ЦФА в качестве удобного аналога облигаций для быстрого привлечения капитала, тогда как их возможности шире. Например, доходность можно привязать к стоимости актива компании.

Участники мероприятия прогнозируют, что компании будут чаще использовать ЦФА для маркетинга. Например, при покупке ЦФА музея можно будет не только поддержать интересную выставку, но и получить билет на нее.