«Роснефть» представила новые разработки для концептуального проектирования

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе анонсировали разработку программного обеспечения для интегрированного моделирования процессов нефтегазодобычи «РН-Альфа», сообщает пресс-служба компании.
Новая разработка поможет просчитывать различные сценарии развития месторождений и подберет наиболее экономически эффективные варианты.
«РН-Альфа» будет доступна для специалистов разных подразделений компании.
Разработчики отмечают, что новое ПО позволит снизить трудозатраты на выполнение рутинных процессов.
В «РН-Альфа» уже создали и апробировали 24 программных модуля и 9 расчетных сервисов, а в базу данных загрузили более 200 проектов.
Разработчики планируют начать промышленные испытания в 2025 году.