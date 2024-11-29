«Роснефть» представила новые разработки для концептуального проектирования

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе анонсировали разработку программного обеспечения для интегрированного моделирования процессов нефтегазодобычи «РН-Альфа», сообщает пресс-служба компании.

Новая разработка поможет просчитывать различные сценарии развития месторождений и подберет наиболее экономически эффективные варианты.

«РН-Альфа» будет доступна для специалистов разных подразделений компании.

Разработчики отмечают, что новое ПО позволит снизить трудозатраты на выполнение рутинных процессов.

В «РН-Альфа» уже создали и апробировали 24 программных модуля и 9 расчетных сервисов, а в базу данных загрузили более 200 проектов.

Разработчики планируют начать промышленные испытания в 2025 году.