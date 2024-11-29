СберСеллер возглавил рейтинг лидеров digital-маркетинга в Digital Map 2024

Сейлз-хаус СберСеллер занял первое место в рейтинге лидеров digital-маркетинга по версии AdIndex, сообщает пресс-служба премии.

Всего СберСеллер победил в трех категориях: «Influence-маркетинг», «Спецпроекты и нестандартные активации» и «Медиазакупки».

Как отметила директор по стратегии СберСеллера Евгения Лысенко, лидерство в рейтинге отражает ключевые направления в стратегии развития сейлз-хауса.

«Мы делаем ставку на нестандартные подходы к рекламе и считаем Influence-маркетинг одним из эффективных инструментов для достижения высоких показателей бизнеса наших клиентов», — отметила директор по стратегии СберСеллера Евгения Лысенко.

Напомним, Digital Map — ежегодное исследование рынка digital-услуг, которое охватывает 16 ключевых сегментов и включает лучшие компании из топ-10 интегрального рейтинга AdIndex.