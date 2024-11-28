Участники Национального рекламного форума рассказали о главных трендах отрасли

День контента и креатива фестиваля Red Apple, который прошел в рамках восьмого Национального рекламного форума, собрал 2 тыс. гостей в офлайн-формате и более 30 тыс. зрителей онлайн-трансляции. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На стратегической сессии «Креатив нового поколения: ИИ, контент и зумеры» эксперты обсудили роль агентств в современной модели креативного бизнеса и их адаптацию к международной системе.

Участники мероприятия поделились способами привлечения молодого поколения в индустрию и назвали факторы, которые отталкивают зумеров от работы в рекламе.

На сессии «Креатив. Без альтернатив» представители холдингов поделились своими взглядом на то, почему креативные кампании эффективнее растят бизнес-показатели.

Всего на фестивале Red Apple прошло 22 сессии. Эксперты обсудили развитие медиапроектов, применение технологий ИИ в современной индустрии, поговорили о дизайне и брендинге, клиентско-агентском партнерстве, диджитале, гейминге и видеопродакшене.

В этом году рекордные цифры показали и итоги фестиваля Red Apple: 865 поданных на конкурс работ и 17 золотых наград в категории Creative, где в прошлом сезоне золото было только одно. Эти цифры подтверждают, что российский креатив стремительно развивается и получает признание на международной арене.

Завершился День контента и креатива церемонией награждения победителей фестиваля.

На церемонии объявили имена обладателей наград в четырех конкурсных блоках фестиваля: Creative, Marketing, Media и Young Creators. Участники получили 30 золотых, 62 серебряных и 88 бронзовых наград.

Их проекты оценивали 80 членов жюри из 35 стран.

Медиахолдинг Rambler&Co выступил генеральным информационным партнером Red Apple.