В Сбере рассказали о перспективах развития венчурной индустрии в России

В ближайшее время в России станет больше создаваемых стартапов, также возрастет количество фондов и бизнес-ангелов, предоставляющих финансовые ресурсы для их роста. Об этом в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Топ-менеджер Сбера сообщил, что в ноябре на финале международного акселератора Sber500 для технологических стартапов команды из РФ, Армении, Турции, Израиля и Китая получили инвестиционные предложения на сумму 1 млрд рублей.

Он напомнил, что сегодня 7 из 10 крупнейших компаний мира, таких как Apple, Amazon, Tesla, всего одно поколение назад были стартапами.

По мнению Александра Ведяхина, российский рынок имеет огромный потенциал роста.

Первый зампред правления Сбера полагает, что когда венчурная система в России будет развита до уровня таких стран, как Бразилия, это будет означать рост объема венчурных инвестиций в 30 раз.

Позитивным трендом Ведяхин назвал появление новых фондов. Он подчеркнул, что в первом полугодии 2024 года в России появилось шесть новых венчурных фондов.

Он также отметил развитие рынка IPO, указав, что за 2024 год ожидается выход 15 IPO. Об интересе к выходу на биржу в ближайшие пару лет заявляет еще более 90 компаний, добавил Ведяхин.

Кроме того, топ-менеджер Сбера заявил, что банковские ставки не будут вечно заоблачными, они будут снижаться по мере снижения инфляции, а венчур способен обеспечивать инвесторам доход 20–30% — и даже 40% в долгосрочной перспективе.

Ведяхин отметил важную стабилизирующую функцию государства во всех фазах экономического цикла. Он уточнил, что в проектах с глубинными прорывными технологиями, так называемых DeepTech-проектах, инвесторы, как правило, не готовы участвовать на ранних стадиях. Поэтому государственные гранты берут на себя риск реализации потенциально общественно полезных проектов.

Также Ведяхин сообщил, что в среднем каждый третий стартап в мире так или иначе интегрирует технологии ИИ.

Говоря об инвесторах Глобального Юга, он отметил, что те проявляют интерес к России.

«Мы рассматриваем участие инвесторов Глобального Юга в капитале дочерних предприятий российских стартапов, в случае если они будут выходить на эти рынки», — сказал Ведяхин.