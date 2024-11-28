Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе доллар будет стоить 104-114 руб. по курсу ЦБ, евро — 109-112 руб., юань на Мосбирже — 14-15 руб. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«На следующей неделе наиболее вероятно сохранение курсов валют в указанных диапазонах. Зарубежные валюты могут протестировать верхние границы этих диапазонов на фоне окончания налогового периода в России. Рубль остается под перекрестным огнем негатива — обострения геополитики, новых санкционных преград для трансграничных расчетов, сезонного увеличения спроса на импорт и бюджетных трат, силы самого доллара к остальным валютам», — отметил Шепелев.

По его словам, текущий курс рубля способствует усилению проинфляционных рисков, и в ближайшей перспективе власти могут вновь повысить лимиты продажи выручки для российских экспортеров.

27 ноября доллар стоил более 105 руб., евро — свыше 110 руб. по курсу ЦБ. Курс юаня на Мосбирже превышал 14 руб. На внебиржевом рынке курс доллара превышал 111 руб.

Ранее аналитик назвал максимальный курс доллара до конца года.