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ВОЗ может потерять до четверти своего финансирования без США

Politico: ВОЗ потеряет до четверти финансирования, если США прекратят членство

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Denis Balibouse/Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может потерять до четверти финансирования, если США прекратят членство в ней. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, решение о выходе из организации может принять одержавший победу на президентских выборах Дональд Трамп.

«Если США прекратят членство в этой международной организации по здравоохранению, как Трамп попытался сделать в свой первый срок, ВОЗ может потерять своего крупнейшего правительственного спонсора», — говорится в публикации.

Отмечается, что ежегодный членский взнос США составлял примерно четверть основного годового бюджета ВОЗ и варьировался от $163 до $816 млн.

До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщал, что мировое здравоохранение продолжает оставаться в режиме чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.

Режим ЧС был объявлен 14 августа из-за массового распространения заболевания mpox (произносится как «Эмпокс» и является новым наименованием оспы обезьян).

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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