Россиянам рассказали, как выгодно продать автомобиль

Россияне могут выгодно продать автомобиль, сделав четыре шага. Первый из них — проанализировать цены на аналогичные модели машины, сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

«Выгодность продажи авто зависит от ряда факторов. Прежде всего, от того, какой автомобиль планируется к продаже. Европейские модели сейчас актуальны и даже отдельные из них можно продать по цене выше, чем она была приобретена. Это модели двух-пятилетние. Поскольку они либо уже не доставляются, либо продаются новыми по высокой цене, то население обращает внимание на б/у варианты. В целом важно подготовить авто к продаже. Нужно проанализировать рынок и цены, которые ставят на аналогичные модели. Изучить, на какие модели ставят выше цену и почему — какие параметры», — отметила экономист.

Второй шаг — подготовить машину к продаже. Экономист посоветовала проверить актуальность ТО, помыть, почистить автомобиль, проверить страховку.

Третий шаг — проверить наличие дополнительных функций и оборудования. Или, например, указать, что прилагается комплект летней резины.

Четвертый шаг — выяснить, есть ли покрашенные детали или царапины, сколы и можно ли их устранить.

По словам Ермиловой, это все будет влиять на итоговую стоимость автомобиля. Экономист сказала, что следование этим четырем шагам позволит увеличить сумму сделки на 5%.

По данным аналитического агентства «Автостат», средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в сентябре 2024 года составила 1,47 млн рублей. Этот показатель снижается уже седьмой месяц подряд. За год цена упала на 3,4% (или 52 тыс. рублей).

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