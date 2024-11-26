В Сбере стартовали Дни здоровья

С 25 ноября по 1 декабря в Сбере проходят Дни здоровья, во время которых можно приобрести умные тонометры и получить онлайн-консультации врачей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Умный тонометр автоматически передает данные измерений в мобильное приложение СберЗдоровья. В ближайшую неделю его можно приобрести в офисах банка за 3190 рублей вместо 3990 рублей.

При покупке тонометра клиенты получат год бесплатного наблюдения кардиологом, который при выявлении отклонений результатов замеров от нормы сразу связывается с пациентом, чтобы принять необходимые меры.

Также клиенты получат скидку на онлайн-консультации врачей СберЗдоровья. Этот сервис позволяет круглосуточно быть на связи с дежурным терапевтом или педиатром, а также предлагает возможность онлайн-консультаций по записи с врачами 27 специальностей.

При покупке тонометра или оформлении подписки на сервисы СберЗдоровья в отделениях банка клиенты могут получить в подарок промокод от «Сбер Еаптеки». Те, кто ранее не пользовался подпиской СберПрайм, получат возможность подключить ее на 60 дней за 1 рубль — для этого нужно совершить покупки на сайте или в мобильном приложении в «Сбер Еаптеке» с 25 ноября по 25 декабря от 3000 рублей. Промокод придет на почту в течение суток.