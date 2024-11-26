Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбере стартовали Дни здоровья

Дни здоровья продлятся в Сбере до 1 декабря

close
Shutterstock

С 25 ноября по 1 декабря в Сбере проходят Дни здоровья, во время которых можно приобрести умные тонометры и получить онлайн-консультации врачей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Умный тонометр автоматически передает данные измерений в мобильное приложение СберЗдоровья. В ближайшую неделю его можно приобрести в офисах банка за 3190 рублей вместо 3990 рублей.

При покупке тонометра клиенты получат год бесплатного наблюдения кардиологом, который при выявлении отклонений результатов замеров от нормы сразу связывается с пациентом, чтобы принять необходимые меры.

Также клиенты получат скидку на онлайн-консультации врачей СберЗдоровья. Этот сервис позволяет круглосуточно быть на связи с дежурным терапевтом или педиатром, а также предлагает возможность онлайн-консультаций по записи с врачами 27 специальностей.

При покупке тонометра или оформлении подписки на сервисы СберЗдоровья в отделениях банка клиенты могут получить в подарок промокод от «Сбер Еаптеки». Те, кто ранее не пользовался подпиской СберПрайм, получат возможность подключить ее на 60 дней за 1 рубль — для этого нужно совершить покупки на сайте или в мобильном приложении в «Сбер Еаптеке» с 25 ноября по 25 декабря от 3000 рублей. Промокод придет на почту в течение суток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами