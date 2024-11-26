В Москве подвели итоги премии винных карт Russian Wine Awards

В Москве торжественно подвели итоги российской премии винных карт Russian Wine Awards. Награды вручались в восьми номинациях, передает корреспондент «Газеты.Ru». Рестораны и бары, набравшие наибольшее количество баллов, также получили гранты на 500 тысяч рублей от партнера премии ПСБ.

В номинации «Лучшее предложение российских вин» приз достался ресторану «Причал 93» (Геленджик), награду за лучшую карту ресторанов национальной кухни получил «Троекуров» (Екатеринбург), а лучший выбор вин по бокалу оказался во владимирском баре «Чуть-чуть».

Грант как обладатель лучшей карты винного бара получил Bigati Bar (Москва), лучшая оригинальная карта оказалась у ресторана Artest (Москва), а самая впечатляющая классическая карта — у ресторана Twins Garden (Москва). Сомелье, составившим лучшую винную карту, члены жюри признали Марию Сюкрину (Oltremare).

Наконец, награду в новой номинации для виноделен «Винные дороги России» получила севастопольская Aya - Organic wine & Vineyards, набравшая 49 баллов из 50 возможных. Также отдельный приз в 100 тысяч рублей за лучшую карту вин по бокалам получил сомелье столичного ресторана Saray Никита Иванов.

С полным списком лучших винных карт ресторанов России можно познакомиться на сайте премии.

Russian Wine Awards (RWA) — премия, где независимое жюри определяет лучшие винные карты. Участниками прошлой, четвертой RWA стали более 450 ресторанов и винных баров из разных городов России и СНГ.

Пятый сезон Russian Wine Awards стартовал во второй половине июня 2024 года. В этом году к списку номинаций добавилась специальная премия для виноделен. В состав жюри вошли судья международных винных конкурсов Денис Руденко, заслуженный сомелье России Артур Саркисян, эксперты в области вина Андрей Ушаков, Валерия Тенисон и Анжелика Субботина, а также член Российской ассоциации сомелье Владислав Маркин.