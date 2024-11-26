На Западе назвали Казахстан «внутренним врагом» ОПЕК+

В 2025 году ОПЕК+ столкнется с новым внутренним врагом — это будет Казахстан, пишет Bloomberg.

Каждые несколько лет у картеля возникает одна и та же проблема: один из его членов потратил много денег на новые нефтяные месторождения и горит желанием превратить эти инвестиции в баррели сырой нефти. В начале 2000-х годов это был Алжир, в 2010-х — Ирак. Совсем недавно эту роль сыграли ОАЭ. В следующем году это будет Казахстан, считает обозреватель издания Хавьер Блас.

Почти десятилетие Казахстан был непростым партнером для ОПЕК+ (страна присоединилась в 2016-м), чаще всего перекачивая нефть сверх своей квоты. Проблема возрастет в 2025-м, когда будет готов проект стоимостью $45 млрд по расширению крупнейшего в стране нефтяного месторождения Тенгиз. Если использовать его на полную мощность, страна сможет нарастить производство нефти на порядка 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) с середины следующего года. Это составляет около четверти ожидаемого увеличения мирового спроса на нефть в 2025-м.

До этого в Минэнерго Казахстана заявили о планах нарастить экспорт нефти в обход России в 13 раз.

Ранее сообщалось о резком падении морских поставок российской нефти.