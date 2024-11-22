Российские финтех-компании начали развивать новую концепцию суперприложений

Несмотря на старания крупнейших игроков IT-рынка, концепция суперприложений, сочетающих в себе разные продукты и сервисы внутри большой экосистемы, не очень прижилась в России. Рынок ждет эпоха «Суперапп 2.0.» Такое мнение в своем Теlegram-канале высказал бизнес-аналитик Алексей Подклетнов.

Эксперт отметил, что заимствованная у азиатских коллег концепция «собрать все везде и сразу» нуждается в переработке. Он считает, что сегодня в России происходит возрождение этой идеи в новом формате, которую негласно окрестили названием «Суперапп 2.0».

Его мнение подтверждает инвестбанкир Евгений Коган.

«Как показала практика, пока многие экосистемы заботились о большем числе продуктов и сервисов внутри, пользователи страдали от невозможности регулировать необходимые функции, и в итоге все равно разрывались между несколькими приложениями», — констатировал Евгений Коган.

Эксперты отметили, что первым на внедрение новой системы отважился Т-Банк, создавший суперапп вокруг одной зоны потребления, создав первую автоэкосистему «Сфера Авто», которая фокусируется на закрытии конкретных потребностей пользователей.

При этом источник «Газеты.Ru» в Т-Банке подтвердил, что в планы кредитной организации входит обновление концепции развития банкинга и мобильных приложений.

Пресс-служба компании подтвердила наличие соответствующего решения, которое представят в ближайшее время.