Более половины россиян заявили о росте доходов

В этом году доходы росли у 51,7% опрошенных россиян. Таковы данные опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть у «Газеты.Ru»).

44,6% респондентов отметили, что их доходы выросли из-за роста зарплаты. 42,6% опрошенных заявили о появлении или увеличении числа подработок. 13,8% участников опроса сообщили о росте пассивных доходов: сдача в аренду недвижимости, банковские вклады и иные вложения. Каждый десятый (10,9%) заявил, что его доход вырос за счет социальных пособий, пенсий и прочих выплат от государства.

«На фоне рекордно низкой безработицы и дефицита кадров на рынке труда у людей появляется возможность зарабатывать больше. Таким образом, даже несмотря на высокую инфляцию, большинство россиян воспринимают, что их доходы увеличиваются», — сообщили аналитики Webbankir.

62,9% участников опроса полагают, что их доходы увеличатся в 2025 году. 24,9% опрошенных полагают, что ничего не изменится. Падения доходов ожидают 12,2% респондентов.

В опросе приняли участие 4 тыс. человек по всей России.

Ранее экономист назвал справедливыми темпы роста зарплат россиян.