В Обществе защиты потребителей рассказали о разнообразии форматов торговли в столице

Продовольственный рынок Москвы предлагает множество форматов торговли. Для поставщиков и товаропроизводителей столица является огромным рынком сбыта. Об этом заявил председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий, которого цитирует «Вечерняя Москва».

Эксперт отметил, что жители Москвы могут выбрать — где приобретать продукты питания, ехать ли на выходных в торговый центр или крупный супермаркет, заказывать ли продукты на дом по интернету или покупать их в близлежащем магазинчике.

По его словам, для москвичей есть предложения на любой вкус и кошелек.

Антон Недзвецкий констатировал, что онлайн-торговля продуктами питания растет, маркетологи прочно занимают свою нишу в этой сфере.

Он подчеркнул, что такой способ торговли открывает доступ на московский рынок большому количеству отечественных производителей, а также фермерским хозяйствам.

В свою очередь торговые сети также ориентируются на широкие финансовые возможности потребителей — создают экономичную линейку как базовых продуктов питания, так и продуктов премиум-сегмента, добавил эксперт.

Кроме того, специалист заявил о росте доступности продуктов, которые в целом можно отнести к премиальному уровню. Он заявил, что такие продукты присутствуют в сетях бюджетного класса, продаются по акционным предложениям и доступны любому потребителю.

Недзвецкий считает, что столица перестала полагаться на импортные товары, поскольку является важнейшим рынком сбыта для отечественных производителей.

Доля российских продуктов питания на прилавках приближается к 90%, отметил он.

Все больше москвичей отдают предпочтение российским брендам, заключил эксперт.