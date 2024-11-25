Товары на Wildberries стало можно покупать в кредит

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила потребительское кредитование на покупку товаров в мобильном приложении, в результате эта опция стала доступна всем покупателям маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее опция кредитования тестировалась только при оформлении заказов через сайт, а теперь стала доступна всем покупателям маркетплейса. Чтобы использовать новую функцию, нужно обновить мобильное приложение.

Пользователи могут выбрать способ оплаты «Кредит» при оформлении покупок от 30 тыс. рублей.

Кредитный договор с банком начнет действовать только после того, как покупатель заберет покупку на пункте выдачи заказов или у курьера.

Проценты тоже будут рассчитываться только с этого момента.

В Wildberries & Russ считают, что новый сервис позволит покупателям лучше управлять бюджетом, а продавцам — увеличить продажи в категориях с высоким средним чеком.