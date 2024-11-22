Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономисты раскрыли единственный способ побороть инфляцию

Экономисты РАН: единственный способ замедлить инфляцию — расширить предложение

close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Единственный фактор, способный замедлить темпы инфляции в России, — расширение предложения. К такому выводу пришли экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов. С их статьей ознакомился РБК.

«Увеличение процентных ставок еще больше подстегивает кредитование и инфляцию из-за ожидания дальнейшего роста ставок, о перспективе повышения которых сообщает ЦБ», — отмечают эксперты.

По мнению экономистов, переломить ситуацию способен только рост предложения. По их оценкам, балансировка рынка может занять от трех до пяти лет.

Ключевая ставка в России на данный момент составляет рекордные 21%. Следующее заседание Центробанка РФ по ставке назначено на 20 декабря 2024 года. Регулятор не исключает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Ранее аналитик оценил вероятность дефолта в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами