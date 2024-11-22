Экономисты раскрыли единственный способ побороть инфляцию

Единственный фактор, способный замедлить темпы инфляции в России, — расширение предложения. К такому выводу пришли экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов. С их статьей ознакомился РБК.

«Увеличение процентных ставок еще больше подстегивает кредитование и инфляцию из-за ожидания дальнейшего роста ставок, о перспективе повышения которых сообщает ЦБ», — отмечают эксперты.

По мнению экономистов, переломить ситуацию способен только рост предложения. По их оценкам, балансировка рынка может занять от трех до пяти лет.

Ключевая ставка в России на данный момент составляет рекордные 21%. Следующее заседание Центробанка РФ по ставке назначено на 20 декабря 2024 года. Регулятор не исключает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

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