Аналитик оценил вероятность дефолта в России

Вероятность дефолта в России в ближайшие 10 лет крайне мала. Об этом заявил «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Мы полагаем, что вероятность дефолта в России в ближайшие 10 лет является крайне незначительной, поэтому не стоит закладываться на этот риск. В предыдущий раз дефолт в России произошел в 1998 году из-за несбалансированной бюджетной политики. Российские власти хорошо усвоили тот урок и теперь внимательно следят за макроэкономической стабильностью», — пояснил Васильев.

По словам аналитика, Россия планомерно погашает внешние долги и поэтому у страны нет значимой зависимости от внешних кредиторов.

Внутренний госдолг у России небольшой, уточнил эксперт. Он пояснил, что власти проводят ответственную консервативную бюджетную политику и стремятся к сбалансированному бюджету.

Дефолт — это неспособность заемщика выполнять свои финансовые обязательства, будь то государство, компания или частное лицо. В контексте государства дефолт означает отказ или неспособность выплатить внешний или внутренний долг. В 1998 году Россия объявила дефолт по внутреннему долгу, что привело к серьезным экономическим последствиям, включая резкую девальвацию рубля и рост инфляции.

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова в беседе с «ФедералПресс» отметила, что внешний долг страны на 1 октября 2024 года составляет $293,4 млрд, что на 7,7% меньше по сравнению с началом года. Однако повышение ключевой ставки до 21% может создать давление на бизнес и привести к банкротствам и дефолтам некоторых компаний. Экономисты предупредили, что это может произойти уже в 2024 году, а в 2025-м возможна «волна» дефолтов.

Ранее был назван реальный уровень инфляции в России.